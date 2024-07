Ci hanno rubato tutto Abbiamo persone che stanno con noi 24h ora siamo più tranquilli | lo sfogo di Alice Campello moglie del calciatore Alvaro Morata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sconcertata e impaurita., imprenditrice edeldella Spagnaimpegnato negli Europei di Germania, ha condiviso sui social una brutta avventura che le è capitata: “Ieri ciquello che ci eravamo portati in vacanza. Preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Oradellechecon noi 24h etutti più. Un abbraccio”. Ladel campione non ha fornito ulteriori dettagli in merito proprio per salvaguardare la sua privacy e quella dei suoi cari. Intanto si rincorrono le voci sul calcio mercato. Il capitano della Spagnanon sembra avere intenzione di lasciare l’Atlético Madrid, dopo le voci di un’offerta redditizia da parte dell’Arabia Saudita.