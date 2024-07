Che cos’è l’ayahuasca il decotto psichedelico originario del Brasile

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 4 luglio 2024)è unche si prepara con diverse piante amazzoniche, tra cui il rampicante Banisteriopsis caapi, ricco di alcaloidi (le armine). Può provocare visioni e allucinazioni. Oltre ad avere un effetto lassativo molto forte ed emetico (provoca cioè il vomito). L’uso delfa parte quindi di un rituale di purificazione sotto ogni punto di vista, particolarmente diffuso in alcuni paesi del Sudamerica. A condurre il rito è lo sciamano, detto curandero, che conosce perfettamente il dosaggio (una tazzina molto diluita) di quella che è a tutti gli effetti una sostanza psicotropa. Il Dmt, che è il principio attivo del, è considerato stupefacente dal Ministero della Salute. Non solo. Durante il rito delci sono persone che hanno il compito di prendersi cura di chi assume il, per evitare che possa farsi male o allontanarsi in stato di semi incoscienza.