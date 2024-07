Cambia tutto preparatevi Alessia e Lino colpi di scena senza fine | la bomba da Temptation Island

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)2024, l’attesa per la seconda puntata è quasi finita. Dopo l’enorme quanto prevedibile successo d’ascolti del debutto, giovedì 4 luglio torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con uno dei programmi più seguiti dell’estate se non il più seguito in assoluto. Filippo Bisciglia tornerà quindi nei villaggi di fidanzate e fidanzati e raccoglierà i loro sfoghi ai famosi falò. A proposito di falò, avevamo lasciatodecisa a chiedere un confronto anticipato dietro l’altro al fidanzato, che si è rifiutato di incontrarla dopo soli due giorni dall’arrivo all’Is Morus Relais. Lei, dal canto suo, non ha intenzione di starlo a guardare mentre si avvicina sempre di più alle single. Leggi anche: “Ha tradito”.