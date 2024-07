Calcio Arbitri Riccardo Piccioni confermato alla guida dei ‘fischietti’ marchigiani

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Conferma biennale per il 51enne di Belvedere Ostrense. Sarà come sempre designatore dell’Eccellenza, Promozione e Prima Categoria VALLESINA, 4 luglio 2024 –è statodeglidelle Marche. L’incarico, adesso biennale,deglidelle Marche, gli è stato assegnato dal Comitato Nazionale dell’ Associazione Italiana., 51 anni, è professore di Storia contemporanea presso l’Università di Macerata, Vice Presidente dell’Istituto Storia Marche e può vantare pure un’importante esperienza amministrativa come Sindaco del Comune di Belvedere Ostrense (AN) dal 2009 al 2019. Il Designatore deglidei campionati regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria resterà in carica fino al giugno 2026.