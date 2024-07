Buongiorno il Napoli aspetta la scelta L’Inter c’è ma detta i tempi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) La notizia dell’ultima ora parla di un ritorno di fiamma trae Alessandro, come riferito anche dall’agente del calciatore. C’è però di mezzo il, più avanti nella trattativa. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di mercato. INCONTRI –sembra davvero interessata ad Alessandroe la volontà potrebbe essere reciproca. A fare il punto sulla situazione è Luca Marchetti, su Sky Sport 24: «Poco prima Giuseppe Riso era stato con Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo delGiovanni Manna, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, per parlare del contratto di Alessandroe Torino hanno l’accordo, a trentacinque milioni più cinque di bonus per il cartellino del giocatore.