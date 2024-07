Asia aderisce a Rete Sud di Utilitalia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ha aderito allaSud, promossa da, insieme ad altre sette utilities del Mezzogiorno che hanno deciso di fare squadra per migliorare i servizi offerti ai cittadini ed affrontare congiuntamente le principali sfide operative finanziarie e regolatorie del momento. In sostanza, si tratta di un progetto chiave per il rilancio degli investimenti infrastrutturali nei settori dell’acqua, dell’ambiente, dei rifiuti e dell’energia, che utilizzando un approccio sussidiario, pone le basi per compensare i limiti che derivano da un’eccessiva frammentazione gestionale. La, primo esempio nel Mezzogiorno, funzionerà da centrale di committenza per l’approvvigionamento congiunto di beni e servizi strumentali e favorirà la condivisione di alcune attività e servizi tra i gestori.