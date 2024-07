Valorizzare chi lavora Cercare all’estero non è la soluzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Maggiori risorse peril lavoro di chi è quotidianamente in prima linea al fianco dei pazienti e interventi concreti per migliorare la gestione organizzativa all’interno delle aziende sanitarie della regione". E’ questa, secondo il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, l’unica risposta "per contrastare la continua e ormai cronica insufficienza di infermieri negli ospedali dell’Emilia-Romagna". Il Nursind commenta l’allarme sulla questione lanciato dai dirigenti dell’ospedale ortopedico Rizzoli e dal policlinico Sant’Orsola e della trattativa in corso a livello nazionale per l’arrivo, entro la fine dell’anno, di professionisti dall’India proprio per sopperire tali carenze. "Non è questo il modo corretto per affrontare la questione – obietta Antonella Rodigliano, segretaria regionale del Nursind –.