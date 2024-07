Ugo De Vita racconta i Sonetti di Shakespeare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 - La voce inconfondibile di Ugo De, prestata alla radio, alla televisione e al cinema, oltreché a numerosi spettacoli da lui stesso scritti, diretti e interpretati nella nostra città, racconterà martedì 9 luglio idi, nel corso di un incontro in programma al Caffè Letterario delle Murate, a partire dalle 18. A sua cura si terrà traduzione, commento e lettura, con una proposta della durata di circa cinquanta minuti: “Ho “girato - spiega Ugo De- e mi spiace che non siano molti gli spettacoli fiorentini ad essere esportati in estate. In compenso vengono proposti alcuni eventi straordinari. Questa nostra città, che per altro ha un magnifico teatro nazionale, vede molti “amatori” instancabili, giustamente premiati, e qui fanno “tappa” artisti internazionali che hanno gioia di portare il loro lavoro nella culla del Rinascimento.