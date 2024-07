TS – i segreti del ritiro di Herzogenaurach

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-03 19:09:50 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Sapete pronunciare? Beh, esercitatevi perché per una settimana potreste pronunciarlo spesso.è il paesino della Baviera dove la Juventus andrà indal 20 al 26 luglio. E non è un paesino qualsiasi perché è anche il luogo che ospita il quartier generale dell’Adidas (e anche della Puma). Ed è qui che proprio l’Adidas, sponsor tecnico della Juventus, ha un centro sportivo avveniristico dove la Juventus svolgerà parte delprecampionato. Si chiama “World of Sports”, in questo momento c’è la nazionale tedesca e al suo interno si trovano: uno stadio di calcio con una capienza di 4.000 persone, numerosi campi da calcio, campi da beach volley, tennis e basket, nonché una parete da arrampicata e uno dei migliori centri fitness al mondo.