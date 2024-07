Toney chiede un grande cambiamento all’Inghilterra prima della resa dei conti in Svizzera

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-03 16:59:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’attaccante inglese Ivanha chiesto a Gareth Southgate di schierare due attaccanti per la sfida di sabato contro la, valida per Euro 2024. Il 28enne ha avuto un impatto notevole entrando in campo nella vittoria degli ottavi contro la Slovacchia, fornendo l’assist per il golvittoria del capitano Harry Kane nei supplementari. È lavolta chescende in campo nel torneo e il suo coinvolgimento ha spinto molti tifosi are il suo nome nella formazione dei quarti di finale.era impegnato con i mediapartita e ha ammesso che gli piacerebbe giocare accanto a Kane, ma alla fine ha ammesso che non è una sua decisione.