The Rogue Prince of Persia come sta andando l’accesso anticipato di Ubisoft?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dal 27 maggio 2024, data di pubblicazione in accessodi Theof, è passato appena un mese. Eppure, anche in così poco tempoe gli sviluppatori di Motion Twin hanno dimostrato di star facendo sul serio con questo ambizioso progetto. Theofè un capitolo audace e intrigante, che seppure richiami idealmente e con forza il gameplay, i ritmi e gli schemi dell’originale, è allo stesso tempo sperimentale e diverso persino dall’ultimo capitolo “ufficiale”:ofThe Lost Crown. Che pure, allo stesso modo di Thevoleva svecchiare l’immagine del franchise con un titolo semplice, ma d’impatto.e i suoi contenuti “incompleti” non hanno ancora raggiunto quell’obiettivo.