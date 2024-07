Ternana sulla rosa più dubbi che certezze Iannarilli e Corrado ai saluti Piace Silipo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ancora pocheper la2024/2025. A fronte di partenze sicure, si attendono infatti primi movimenti in entrata. Per le corsie esterne spunta il nome di. Intanto, in casa rossoverde si lavora anche per definire la campagna abbonamenti e per la presentazione delle nuove maglie. A undici giorni dall’inizio del ritiro di San Gemini, Stefano Capozucca è impegnato su due fronti. All’opera di individuazione delle pedine da portare in maglia rossoverde, il diesse sta associando il lavoro di valutazione e il tentativo di rimodulazione o di risoluzione consensuale degli esosi contratti di pedine di spicco. In tal senso, a fronte di calciatori da cui si potrebbe ripartire e per i quali la trattativa appare possibile (Capuano, Bogdan, Luperini, Labojko, Viviani, Rovaglia e Dionisi), per altri non sembrano esserci chance di far parte del progetto tecnico di Ignazio Abate (Martella, Casasola, Di Tacchio, Donnarumma e Ferrante).