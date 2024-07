Sleepy Joe fuori gioco? Gli ambienti dem scalpitano dopo la figuraccia con Trump

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug – “” Joe Biden si ritiralanel dibattito con Donald? Le ultime notizie virano fortemente in tal senso. Gliliberal democratici negli Usa, infatti,. Le condizioni in cui il loro candidato si presenta contro l’ex presidente non sono esattamente le migliori, per usare un eufemismoJoe versus, una sfida già segnata? A prescindere dal fatto che le elezioni del 2020 erano state enormemente controverse, ricche di elementi quanto meno dubbi (messi in luce anche dall’allora volto di Fox News Tucker Carlson) è evidente quanto una seconda occasione in cui si verichino sviluppi simili (le schede comparse all’improvviso, il voto di gente morta denunciato proprio dalla televisione di cui sopra, mentre nulla fu provato sul misterioso caso del server “Dominion”) non sia augurabile per nessuno: dal loro punto di vista, i dem devono vincere e devono farlo senza ombre.