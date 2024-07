Sefro Macerata Tapanelli bis | Deleghe anche ai consiglieri Massima fiducia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 - “Tutte lequelle dei, sono connotate daautonomia e. Occorrerà lavorare e impegnarsi per i prossimi cinque anni con l'obiettivo, a fine corsa, di avere un Comune migliore rispetto a quello di partenza”. Il sindaco bis Pietrobis al Consiglio di insediamento ha esordito ringraziando Rodolfo Rossi e Simone Pascucci che hanno lasciato il posto, per motivi lavorativi e personali, ai due esordienti Simona Midei e Andrea Moscatelli. Si è proceduto poi all’elezione del presidente del Consiglio comunale e del suo vice: Alessandro Midei (una conferma) e Marta Pierozzi (novità). E’ stata inoltre indicata come capogruppo Venanzia Rapaccioli e sono state attribuite le: Corrado Carminelli, vicesindaco e assessore a Urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni, ricostruzione post-sisma, patrimonio; Stefania Penna (assessore) istruzione, attività produttive, cultura; Simona Midei servizi sociali, politiche per la casa; Andrea Moscatelli ambiente, decoro urbano e cura del territorio, informatizzazione e Ict, Polizia locale; Alessandro Midei bilancio, programmazione economica e finanziaria, società partecipate; Francesco Natalizi sport, rapporti con le associazioni; Lovepreet Kaur internazionalizzazione, politiche comunitarie; Marco Crispiciani (personale, viabilità e sicurezza urbana); Marta Pierozzi (attuazione del programma, politiche giovanili, turismo), Venanzia Rapaccioli (rapporti con le frazioni, trasporto pubblico locale).