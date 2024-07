Sant’Anastasia e Somma Vesuviana | più del 100% dei controllati viola il CdS

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A: 79 veicoli, 81 le sanzioni applicate. Il bilancio dei controlli dei Carabinieri Per gli amanti delle statistiche, il bilancio dei controlli alla circolazione stradale eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nei comuni diè da record. Il focus è sul rispetto del codice della strada. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri Napoli 79 i veicoli, 81 le sanzioni applicate. In sostanza più deldegli automobilisti fermati non è in regola. 15 i veicoli sequestrati, oltre il 23mila euro il conto dellezioni contestate. Guida senza casco, mancanza di una copertura assicurativa e guida col cellulare le sanzioni più frequenti.