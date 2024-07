Questo è quello che mi succede Guenda Goria rompe il silenzio a poche settimane dal parto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024), dopo il Sì a Mirko Gancitano fra poco sarà mamma. Nonostante si parli da giorni del matrimonio i Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è ancora frescodella figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo, celebrato in Sicilia un mese e mezzo fa, precisamente lo scorso 16 maggio. Le nozze, annunciate più volte anche in tv oltre che sui social, sono state celebrate nella terra di origine del conduttore, “nella Cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh“. Leggi anche: “Sono bellissimi insieme”. Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato allo scoperto: chi è Andrea Bisciotti, la confessione a poco dalE se, splendida in bianco, era già ‘incintissima’ al suo matrimonio ora la gravidanza è arrivata agli sgoccioli.