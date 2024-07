Principessa Anna | le condizioni di salute dopo la caduta da cavallo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lo scorso 24 giugno, Buckingham Palace ha annunciato che laera stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente accaduto nella sua casa di campagna il giorno prima. La sorella di re Carlo III sarebbedamentre si trovava nella sua tenuta. Da lì è seguito il ricovero su cui il marito ha fornito aggiornamenti di recente. In una dichiarazione ufficiale, Buckingham Palace ha affermato: “LaReale ha riportato lievi ferite e una commozione cerebrale in seguito a un incidente avvenuto ieri sera nella tenuta di Gatcombe Park. Sua Altezza Reale rimane al Southmead Hospital di Bristol, come misura precauzionale, in osservazione e si prevede che guarisca completamente e rapidamente. Il Re è stato tenuto attentamente informato e si unisce a tutta la Famiglia Reale nell’inviare allail suo affetto più profondo e i suoi auguri per una pronta guarigione“.