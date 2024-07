Prefettura Napoli concluse le operazioni di sgombero ad Arzano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di, con il supporto delle forze dell’ordine, ha completato ledidi alcuni immobili di proprietà dell’Acer e dello stesso Comune, in via Colombo ed in via Tavernola. E’ quanto si legge in una nota delladi. Lesi sono svolte nell’ambito delle attività di contrasto alle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia pubblica, secondo le direttive e pianificazioni definite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di, Michele di Bari. “Gli sgomberi hanno riguardato nel complesso nove alloggi e sono stati eseguiti attraverso un’incisiva attività del Comune die delle Forze di polizia operanti sul territorio comunale, preceduta da una fase di programmazione svolta in occasione delle sedute del 26 ottobre 2023, del 20 dicembre 2023 e del 18 gennaio 2024 del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche attraverso il confronto con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diNord, dal momento che alcuni degli alloggi erano oggetto di sequestro dell’Autorità giudiziaria”, si spiega nella nota.