Piazza XX Settembre Ancora sangue e paura Barista aggredito con un cacciavite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)violenza inXX. Non si ferma la scia di criminalità in una delle zone più calde della città. L’ultimo episodio risale a lunedì, intorno alle 12.30, all’AB bar di Galleria 2 Agosto. Un uomo, successivamente identificato in un cittadino nigeriano di 31 anni, si era seduto a uno dei tavolini del bar per consumare una birra che aveva acquistato in un altro locale. Quando uno dei dipendenti lo ha invitato ad alzarsi, il trentunenne ha reagito in modo violento, prima mordendogli il braccio destro poi colpendolo, sempre nello stesso punto, con un piccoloche aveva nello zaino. Ad allertare la polizia, subito dopo i fatti, è stato un altro cameriere del locale: sul posto sono intervenuti gli agenti e gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza.