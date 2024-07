Paolini-Minnen Wimbledon 2024 | a caccia di conferme

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Adi ulteriori. Adi un sesto posto che farebbe di Jasmineuna delle migliori tenniste italiane, a livello di classifica WTA, della nostra storia tennistica. Un grande obiettivo per un grandissimo appuntamento: la tennista nostrana è riuscita a superare indenne il primo turno mettendo a referto la sua prima vittoria in quel di. Un biglietto da visita davvero positivo quello che l’azzurra porrà sul tavolo della sfida che lancerà a Greet, la rivale (quasi coetanea) che viene dal Belgio. Entrambe le ragazze sognano di sopravanzare al prossimo turno del torneo più affascinante di tutte, ma solo per una delle due l’erba non risulterà indigesta a fine incontro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime e dove sarà possibile assistere in tv al match.