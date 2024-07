Occupazione ’rosa’ è crisi | Carriera e impegni familiari difficile conciliare gli impegni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con la grandedel 2008, il livello di incertezza economica è cresciuto, con ripercussioni misurabili nel commercio internazionale, nella crescita dei prezzi al consumo e nella fiammata inflazionistica. E come emerge da un’analisi di Lapam, a risentirne maggiormente sono state le donne, il cui tasso dirimane inferiore rispetto a quello maschile. Se a Modena l’femminile nel 2023 è cresciuta dell’1% rispetto al 2019, recuperando e superando il livello pre Covid, il tasso difemminile, che nel territorio è comunque tra i più elevati d’Italia e posiziona la provincia al 12° posto rispetto alle altre zone nazionali, rimane ben al di sotto della media maschile, toccando i 20 punti percentuali in meno di differenza tra i due generi nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni, tipicamente l’età in cui le madri hanno figli piccoli a cui dedicarsi.