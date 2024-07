Nuovo manto d’asfalto Ecco i lavori nel paese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si sono conclusi a Cavriglia capoluogo idi riqualificazione dell’area di viale Caduti e questo mese di luglio ci sarà il ripristino delstradale con conseguente asfaltatura dell’arteria. Ciò comporterà la chiusura della strada alla circolazione e per consentire ai residenti di accedere alle proprie abitazioni e alle attività commerciali di proseguire la propria attività, è stato predisposto un cronoprogramma articolato in tre fasi. La prima fase è in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio. Prevista, in questo caso, la chiusura al traffico del tratto del viale dall’incrocio con via dei Colli all’intersezione con via del Minatore – metà carreggiata. Nei fine settimana è prevista la riapertura della circolazione con senso unico di marcia nella direzione da via dei Colli verso la strada provinciale delle Miniere.