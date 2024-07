Napoli i criteri del calendario | la rivelazione della Lega Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Svelati idel prossimodiA: i dettagli per la formazione dei prossimi incrociA Enilive 2024/25. Il campionato diA tra poco più di un mese tornerà in scena e vedrà Antonio Conte sulla panchina del, pronto a riportare ad alti livelli il club partenopeo dopo la disfatta dell’ultima annata calcistica. La stagione nazionale prenderà il via il 17 agosto 2024 per poi concludersi il 25 maggio 2025. Anche quest’anno il girone sarà asimmetrico: le partite dell’andata non corrisponderanno con quelle del ritorno e tra andata e ritorno dovranno esserci un minimo di 8 partite di distanza. Una conferma di un format diverso e più internazionale. Il campionato avrà un solo turno infrasettimanale, previsto per mercoledì 30 ottobre.