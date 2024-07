Mi sposo tra due settimane e sono pronto per diventare padre

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Campane nuziali a 42 Nicolas Vaporidis, l’attore 42enne noto per il suo precedente matrimonio con Giorgia Surina, èa dire «sì» per la seconda volta. In una recente intervista a Repubblica, Vaporidis ha rivelato: “Mitra pochi giorni. Il matrimonio sarà tra due”. Chi è la sposa fortunata? La fortunata sposa è Ali Rinaldo, donna alla quale Vaporidis è sentimentalmente legato da diversi anni. I dettagli su di leiscarsi poiché mantiene privato il suo profilo Instagram. Tuttavia, Nicolas ha condiviso una piccola curiosità nell’intervista: “Lei è per metà italiana e per metà inglese”. La vita a Londra Vaporidis vive a Londra da tre anni, dove è titolare del ristorante Taverna Trastevere. Riflettendo sul suo futuro ha aggiunto: “Vorrei avere dei figli,