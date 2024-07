Maxi Operazione Antidroga | Cinque Arresti e Collegamenti con l' Omicidio di Thomas

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pescara - Emergono nuovi risvolti dall'della Guardia di Finanza di Pescara che ha portato all'arresto dipersone per detenzione e spaccio di droga. Tra gli arrestati, un 17enne romano è sospettato di essere un fornitore di marijuana e hashish per il mercato pescarese. Un altro arresto significativo riguarda un 20enne trovato in possesso di un chilo di hashish nascosto nel frigorifero della sua abitazione nella zona stadio di Pescara. Le indagini rivelano un possibile collegamento tra questie il brutaledi, il 17enne ucciso con 25 coltellate in un parco. L'è stato motivato da una "questione di onore" legata a un debito di droga di 250 euro. La Guardia di Finanza ha scoperto che il 20enne arrestato utilizzava i social media per pubblicizzare e vendere droga, coordinando le consegne da Roma a Pescara.