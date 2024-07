Ma è per Francesco Monte Cecilia Rodriguez la frecciata all’ex storico fidanzato davanti a Ignazio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è felicemente sposata da pochissimi giorni conMoser. Il matrimonio è stato probabilmente il più atteso e bello dell’anno in corso, ma anche nei giorni successivi continuano ad emergere dei dettagli sulla cerimonia. Ad esempio nelle ultime ore ci si è accorti di un suo gesto implicito nei confronti dell’ex partner. Sette anni fa, quandopartecipò al Grande Fratello e conobbe proprioMoser, lei fu chiarissima con l’ex. Durante il matrimonio ha espresso un’altra sua opinione molto importante e tutti hanno ipotizzato che in qualche modo si riferisse a, che fu lasciato praticamente in diretta televisiva. Leggi anche: “Delusa da loro”.Moser, la vip della tv non invitata alle nozze, durante il matrimonio la frecciatina aCome ricordato dal sito Leggo,già molto prima che si unisse in matrimonio conMoser, aveva lanciato delle stoccate a: “Io sono quella che balla sui tavoli“.