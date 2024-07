Ita-Lufthansa da nuovo Cda ad Ad designato dai tedeschi | i prossimi passi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Dopo il via libera alle nozze tra Ita econ condizioni ci saranno diversi passaggi formali che porteranno al closing dell’operazione prevista per il quarto trimestre del 2024. Il closing dell’operazione sarà subordinato alla conclusione di accordi vincolanti con i remedy takers, accordi che dovranno essere previamente approvati dalla Dgcomp. Per implementare tali remedies e procedere quindi con il closing è stato fissato un termine massimo di 4 mesi a partire dalla data della decisione. Dopo il closing sarà convocata un’assemblea straordinaria che procederà a deliberare l’aumento di capitale riservato da 325 milioni di euro da parte die la nomina del CdA che sarà composto da cinque membri, tre nominati dal ministero dell’Economia e delle Finanze, tra i quali il presidente e due da, uno dei quali assumerà l’incarico di amministratore delegato.