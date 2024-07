In Italia facciamo come ci pare | gang di tedeschi picchia i volontari del Muro della Gentilezza a Milano Insulti omofobi e pugni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prima hanno bloccato il traffico in pieno centro acon i loro camion, pieni di Lamborghini, Ferrari e altre auto di lusso. Poi, di fronte alle richieste di spostarsi, hanno insultato eto idel. Il tutto al grido “Siamo inci”. È quanto ha fatto un gruppo di cittadini, descritti dal CorriereSeraneonazisti, lunedì mattina intorno alle ore 11 in via Luigi Nono. A denunciare l’aggressione è Alessandro Vaccari, 31 anni, ilo che ha ricevuto spinte edi uno dei: ematomi su tutto il corpo e 15 giorni di prognosi. In un video su Instagram ha raccontato che il gruppo li ha prima insultati con ripetute frasi omofobe e poi li ha aggrediti.