In aula più leggeri Asilo e elementari la scuola senza zaino adesso raddoppia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non hannoné trolley da trascinare; innon ci sono cattedre, né astucci. Mancano anche i banchi, al loro posto grandi tavoli da sei posti. Lido degli Estensi, istituto comprensivo di Porto Garibaldi. C’è un cartello, in alto si legge ’’. In primo piano un gruppo di insegnanti, sorridono. Chi ci avrebbe creduto qualche anno fa, quando laaveva ormai solo tre classi e rischiava di chiudere, che quel modello sarebbe stato un’ancora di salvezza? Alcuni di loro fanno con le dita, nell’azzurro sfumato del cartellone, il segno di vittoria.laelementare è tornata di nuovo a cinque classi. Nadia Vitali è la responsabile nazionale di– sono 800 in Italia –, insegna alla primaria di Lido Estensi.