Improvvisa e clamorosa apertura di Renzi a Schlein | Curioso di vedere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’ex premier duro con il Governo e tutte le sue decisioni soprattutto in ambito Ue: “Meloni in Europa si è fatta fuori da sola, mi spiace che a Bruxelles l’Italia non conti nulla” Una sorpresa che non t’aspetti. Quel Matteoche ce l’ha sempre con tutto e con tutti che, all’improvviso, prende, apre e tende la mano verso una sinistra che, soprattutto di recente, non ha mancato di criticare e anche disprezzare sempre e unicamente dal punto di vista politico. E così ecco che fa una specie di verso a Elly, soprattutto perse si può convergere verso una sinistra unita e che possa rappresentare un’alternanza di sicura affidabilità alla destra di Meloni, Tajani e Salvini. E questo pure per evitare quanto sta accadendo in Francia, dove la situazione è più che caotica.