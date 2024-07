Il futuro delle sinistre italiane Prove tecniche di Fronte popolare Ma l’album del passato è un flop

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il vento del frontismod’Oltralpe spira sullo stivale come il maestrale. Non si spiega altrimenti la rilevanza, più mediatica che politica per ora, data alla foto di gruppoleader e i leader dell’opposizione riuniti sul palco della festa dell’Anpi a Bologna. Anche se l’entusiasmo della platea per la partecipazione unitaria non è del tutto ingiustificato, considerato che non si scovano poi molti scatti che inquadrino le leadership del centrosinistra degli ultimi trent’anni di bipolarismo al (quasi) gran completo. Sarà che che le photo opportunity prima del voto non portano fortuna. Perché a sfogliaredei ricordi, dai Progressisti sgominati da Berlusconi nel 1994 al patto infranto tra Letta e Calenda nel 2022, per il centrosinistra sono più i ricordi tristi.