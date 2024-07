Gravina costretto alla resa Da se stesso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Hanno provato a far vedere di essere un gruppo unito, dal vertice federale fin giùNazionale; hanno provato a raccontare la favola dell’obiettivo, del progetto, dell’incidente di percorso, ma sono talmente scarsi che il tentativo è franato miseramente ed è franato perché a tirare le orecchie (e anche due schiaffoni) ae Spalletti ci ha pensato il Ministro Abodi al quale – evidentemente – deve essere partito l’embolo inverso quando ha sentito il Presidente Figc (sì, eletto, ma anche pagato, lui e il suo circo, da soldi pubblici) affermare a petto in fuori che al di fuori della Federazione nessuno può mettere becco nelle cose dell’Ente, appunto. E’ toccato dunque ad Abodi e a stretto giro anche al Presidente del Coni Malagò sottolineare il disastro, lo scempio perpetratosi negli anni (e che in Germania ha visto svettare, maestosa, la punta dell’iceberg), rispetto al quale era cominciata una vergognosa opera di “normalizzazione”, come se, al di là dell’uscita agli ottavi, al di là dei deliri tecnico-tattici, fosse nelle cose farsi prendere a pallonate per un tempo dall’Albania e per tutta la gara da Spagna, Croazia e Svizzera, con annesse – legittime – prese per i fondelli da parte di tutta la stampa mondiale.