Durante il suo ricovero bimba fa amicizia con un cane e prosegue gli studi con la scuola in ospedale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La storia di Zoe e Kia è un esempio toccante di come la collaborazione traospedaliera, pet therapy e la comunità scolastica possa fare una grande differenza nella vita di un bambino. Zoe, una bambina di 8 anni, è stata ricoverata all'pediatrico Meyer di Firenze per una complessa condizione neurologica che le aveva temporaneamente ridotto la capacità visiva.il suo soggiorno in, ha stretto un legame speciale con Kia, ildella squadra di Pet Therapy del Meyer. Kia ha visitato Zoe ogni giorno, offrendo conforto e compagnia nei momenti difficili. L'articoloil suofacon unglicon la “in” . .