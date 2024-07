Deep Purple | pubblicato il nuovo singolo Lazy Sod

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ilSod”. Eroi di un tempo tornano con il loro modo inconfondibile di concepire il rock e il blues. Un sapore unico e inimitabile.ilSod” La band è attualmente formata da Ian Gillan, una voce che hafatto la storia della band inglese, dal bassista Roger Glover, il batterista Ian Paice e il tastierista Don Airey. Questo è il primo album della band con il chitarrista Simon McBride, che si è inserito in organico quando Steve Morse ha lasciato per motivi personali. È però dal 2022 che McBride suona sul palco con la band. Bob Ezrin è ancora una volta alla produzione, del prossimo disco in uscita che evoca il suono classico della band. La band è accreditata come uno dei principali fondatori dell’hard rock e ha costantemente allargato i confini della propria musica.