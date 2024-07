Confartigianato | Bene semplificazioni su controlli a imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)"apprezza le misure di semplificazione, contenute nel decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri" che "affronta finalmente la carenza di coordinamento deisulle attività economiche". Il provvedimento - sottolinea il Presidente diMarco Granelli - "dà risposta alle nostreche lamentano la sovrapposizione diravvicinati da parte della Pubblica Amministrazione. Abbiamo bisogno di una Pa semplice ed efficiente, norme che garantiscano stabilità e certezza all'attività delle aziende. Queste sono priorità per sostenere il rilancio delle attività economiche". In particolare, Granelli segnala - spiega una nota - gli aspetti del decreto che eliminano duplicazioni dei, favorendo il dialogo trae Pubblica Amministrazione, anche al fine di evitare sanzioni per mere irregolarità formali.