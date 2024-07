Cinema Tim Burton apre la Mostra Venezia con ' Beetlejuice Beetlejuice'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un artista visionario e una sua vecchia e amatissima creatura. È questo il connubio scelto dalladeldiper alzare il sipario nel segno della fantasia. Sarà infatti '' di Timil film d'apertura, Fuori Concorso, dell'81^ edizione del festival, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. L'ultima opera dicon Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci e Willem Dafoe sarà presentata al Lido in anteprima mondiale il 28 agosto. "Sono entusiasta. Significa molto per me avere la prima mondiale di questo film alladi", ha dichiarato. Il film uscirà nelle sale italiane il 5 settembre.