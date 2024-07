Benetton la proposta per uscire dal pantano | ai dipendenti contratti di solidarietà al 40% Scontro con i sindacati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La turbolenta uscita dell’amministratore delegato Massimo Renon, ingaggiato ad aprile 2020 e sostituito un mese fa da Massimo Sforza, si inserisce in una fase delicatissima per la. Il nuovo management aziendale, per arginare il dissesto finanziario, ha optato per idi. Ladel gruppo di Ponzano Veneto sarebbe quella di unaal 40% per sei mesi, eventualmente prorogabili, per i lavoratori di determinati settori. Il Sole 24 Ore, nel ricostruire la trattativa, riporta le proteste dei sindacalisti: «Respingiamo la possibilità di intesa per un accordo così penalizzante», hanno dichiarato, dopo un incontro avvenuto tra i delegati aziendali e le rappresentanze sindacali interne. Ladell’azienda Le branche del tessile di Cgil, Cisl e Uil hanno lamentato l’assenza di un piano industriale per il rilancio della società.