Banche | Macchi Accenture ‘IA ?proteina essenziale? per produttività’

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Milano, 03 lug. – (Adnkronos) – ?L?intelligenza artificiale è laper aumentare la produttività in vari settori. Stiamo sperimentando dall?interno quanto può migliorare vari ambiti e possiamo essere un player che può dimostrare come utilizzarla?. Parole di Mauro, presidente e Ad diItalia, la società di servizi professionali che oggi a Milano, negli studi di Sky, ha presentato un nuovo modello di banca, il ?Prompt Banking?, una concezione di banca guidata dall’intelligenza artificiale. Per la prima volta, laBanking Conference è stata trasmessa sui canali Sky dando così anche al grande pubblico l?opportunità di assistere al dibattito. Molti i temi sul tavolo del confronto, tra questi la necessità di infrastrutture ?tarate per ottenere il massimo dall?intelligenza artificiale?, sottolinea l?Ad diItalia che poi aggiunge: ?C?è ancora molto da fare.