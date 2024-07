Antur ente certificatore per il credito d’Imposta | parla Maria Luisa Conza R&D manager dell’azienda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’ottenimento della qualifica diiscritto all’Albo nazionale per ilrappresenta una pietra miliare per, segnando un nuovo capitolo di crescita e di autorevolezza della socità nel panorama economico e fiscale italiano. Questo traguardo non è solo un riconoscimento formale, ma uno step significativo che conferma l’affidabilità e la competenza diin un settore chiave per lo sviluppo delle imprese. Dottoressaci spieghi l’importanza di questo nuovo riconoscimento perEssere riconosciuti comeaccreditato per ilsignifica godere della massima fiducia da parte delle istituzioni e delle imprese. Questa certificazione attesta chepossiede tutte le competenze e i requisiti necessari per svolgere con rigore e precisione il processo di verifica e certificazione per l’ottenimento dei crediti