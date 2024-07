Anticipazioni Un posto al sole | la puntata di oggi 3 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 3 luglio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 3Convinto da Marina, Roberto cercherà di superare l’ossessione per Tommaso e di riprendere in mano la propria vita. Nel frattempo, Diego darà una scossa improvvisa alla sua relazione con Ida. Luca, costretto a confrontarsi con le pesanti ripercussioni dell’Alzheimer sulla sua vita lavorativa, cercherà di reagire affidandosi all’amore di Giulia. Jimmy, maldisverso Niko, si prepara a conoscere la nipote di Valeria, aggiungendo un nuovo elemento di tensione alla trama.