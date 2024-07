Aldilàpp | vicino a loro In Umbria l’app dei cimiteri | cosa è come funziona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Collescipoli (Tr), 3 luglio 2024 - "In questo cimitero trova i tuoi cari con". Recita così il cartello pubblicitario fuori del cimitero di Collescipoli nel ternano. La foto del banner, nel giro di poche ore, diventa virale e oggetto di velata ironia, soprattutto tra le coppie e gli amici di vecchia data. Ma attenzione, anche se nell'era del web tutto può succedere, la app non va scambiata per un medium da sedute spiritiche o per collegarsi online con i propri defunti, bensì diventa uno strumento moderno per aiutare i vivi ad onorare meglio i propri defunti. "L’innovazione digitale che parte dalla memoria: Aldilapp - si legge nel sito - permette di onorare i nostri cari defunti, prendersi cura delle strutture che li accolgono attraverso una rete di servizi collegati.