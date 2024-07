A Wimbledon è il giorno del derby italiano | Sinner-Berrettini amici contro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A, al secondo turno, va in scena iltra il numero uno del mondo, Jannik, e uno degli specialisti dell’erba, Matteo. Un inche arriva troppo presto e che vede naturalmente il leader della classifica mondiale favorito, anche se non mancano le chanches per il tennista romano., diversi e uguali Matteotre anni fa conquistò la finale del torneo londinese(sconfitto da Djokovic) subito dopo avere vinto il torneo del Queen’s. L’anno dopo rivinse il Queen’s ma il Covid gli impedì di partecipare al torneo slam. Raggiunse il top ranking, con il sesto posto, proprio nel 2021. LEGGI ANCHE Tennis, Djokovic si ritira:è il numero 1 al mondo e il primonella storia Niente bandiera russa? La fidanzata di Jannikdice no alle Olimpiadi di Parigi Jannik, da circa un mese numero uno, il primoa riuscirci, ha vinto il 500 di Halle e sta dimostrando che anche sull’erba è potenzialmente in grado di vincere.