A Roma! A Roma! | concerto dedicato a Goffredo Mameli

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – In occasione dell’anniversario morte di, avvenuta il 6 luglio 1849, il Museo della Repubblicana e della memoria garibaldina organizza una serie di celebrazioni che culmineranno con “A, a! Canti del Risorgimento“, una cura di Graziella Antonucci, che si terrà sabato 6 luglio 2024, alle ore 21, presso il Mausoleo Ossario Garibaldino (Via Garibaldi 29E). Nello stesso luogo, alle ore 10, si terrà la cerimonia di deposizione della corona d’alloro nella cripta sacrario che ne custodisce le spoglie, da parte delle autorità diCapitale, Città Metropolitana e Regione Lazio. Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria al pubblico dell’area monumentale dalle ore 9.30 alle ore 13.