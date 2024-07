Ys Memoire | The Oath in Felghana annunciato per console con un trailer gameplay

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 luglio 2024) Marvelous Europe haufficialmente Ys: Thein, nuova versione del gioco che sarà pubblicata in Europa e Australia su Nintendo Switch, PlayStation 5 e solo in digitale per PlayStation 4 all’inizio del 2025. Per chi non sapesse di cosa si tratti, Ys: Theinporta il classico gioco di ruolo, originariamente pubblicato con il titolo Ys III: Wanderers From Ys e poi ripubblicato come Ys: Thein, su piattaforme moderne con una grafica migliorata ed iltanto apprezzato dai fan dei giochi di ruolo. Marvelous Europe ha inoltre confermato che il gioco sarà giocabile presso lo stand Marvelous USA e XSEED Games, Entertainment Hall – 110, all’Anime Expo in programma in quel del Los Angeles Convention Center dal 4 al 7 luglio.