Wimbledon 2024 | Nardi spento e mai in partita Etcheverry vince facile in tre set

(Di martedì 2 luglio 2024) Un Lucae mai insi arrende facilmente, anche se con una serie di interruzioni che prolungano la propria agonia, al numero trenta del tabellone di, Tomas Martin. Finisce 6-1 6-4 6-2 in un’ora e quarantacinque minuti di gioco a senso unico, e probabilmente in modo anche inaspettato, visto che l’argentino, di sicuro maggiormente a proprio agio sulla terra rispetto all’erba, era alla vigilia stato considerato come un’ottima pescata nel sorteggio del tabellone tra tutte le teste di serie possibili per il pesarese. Invece, non c’è maiquest’oggi sul campo 4 e ora il sudamericano sfiderà uno tra Popyrin e Monteiro al secondo turno, poi al terzo probabile scontro con Novak Djokovic. Si ferma subito, dunque, il cammino diin quello che era il suo esordio a Londra nel main draw, nonché secondo match in assoluto in uno Slam dopo il Roland Garros in cui ha ceduto anche lì al primo turno.