Vincenzo Lantieri l’autopsia sul bambino caduto nel pozzo | È morto annegato

(Di martedì 2 luglio 2024)era ildi dieci anni,dopo esseregiovedì scorso in una Palazzolo Acreide nel Siracusano, durante un campo estivo. Qualche ora fa sono stati resi noti i risultati deleseguita sul suo corpicino. L’esame autoptico è durato circa due ore e mezza, ed è stato eseguito dalla dottoressa Francesca Berlich, incaricata dalla Procura di Siracusa, alla presenza dei medici di parte nominati dalle nove persone che sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo.Leggi anche: Bimbonel, indagata anche l’educatrice che ha tentato di salvarlo Come è”, si legge nel. Tra le persone che risultano indagate dal pm Davide Viscardi, che dirige le indagini coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, ci sono il proprietario del terreno dove si trova ile stava avvenendo il campus estivo, la 54enne educatrice che si è lanciata nelper tentare di salvaree altri sette operatori presenti in quel momento.