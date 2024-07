Utopie Possibili tre 3 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – CasermArcheologica, promuove giornate dedicate alla progettazione e allo sviluppo locale a base culturale a partire dall’esperienza maturata in questi anni grazie anche al progetto "Repubblica delle foreste" sostenuto con il Bando Borghi, fondi PNRR. Nel programmatre 3. > presentazione del libro FARE ASSIEME (Egea Edizioni) venerdÌ 5 luglio ore 21.00 con gli autori Ezio Manzini e Michele D'Alena Caffè delle Stanze, Via XX Settembre 156, Sansepolcro Scuole, biblioteche e strutture sanitarie che operano come luoghi di aggregazione di comunità; case del quartiere e centri culturali che erogano servizi di prossimità: esperienze diverse, accomunate tuttavia dall’intreccio di prestazioni professionali fornite da operatori istituzionali e attività collaborative messe in atto da enti del terzo settore e gruppi di cittadini attivi.