Un altro lungo per l’Estra Fatta per la firma di Childs

(Di martedì 2 luglio 2024) Qualcosa torna a muoversi in casa delPistoia che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo per mettere sotto contratto Elijah, ala/centro di 25 anni visto in Italia in serie A2 con la maglia di Trapani nella stagione 2021-22. Un acquisto che, di fatto, chiude il pacchetto lunghi della squadra biancorossa per la prossima stagione. Prodotto dell’università di Bradley dove nell’ultimo anno ha viaggiato a 14 punti e 8 rimbalzi di media,si fa notare nella sua prima avventura oltreoceano in Sicilia per poi passare nel 2022/2023 in Danimarca ai Bakken Bears, vincendo il campionato e debuttando in Champions League. Lo scorso anno aveva iniziato la stagione in Bundesliga con i MHP Riesen Ludwigsburg, anch’essa militante in Champions, per poi passare agli MLP Academics Heidelberg, sempre in Bundesliga, dove ha chiuso la stagione con 16 punti e 8.