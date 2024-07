UFFICIALE – Zanchetta allenatore Primavera Inter! Con nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024), come già si sapeva da tempo, sarà ildelladell’. Per lui ci sarà un, visto che la squadra sarà Under-20 e non più Under-19 a partire da questa stagione. IL COMUNICATO – “Andreaè ildell’. I colori nerazzurri sono nel suo destino dall’età di 13 anni, quando da calciatore ha iniziato il suo cammino all’no del vivaioista. L’esordio con la Prima Squadra nel 1994 e poi il ritorno danel Settore Giovanile nel 2016 dove ha vinto due campionati e due supercoppe con la formazione Under 17. Nel 2019/20 ha allenato per la prima volta l’Under 18 nerazzurra, che ritroverà stabilmente nel 2021 dopo un altro anno in U17. Adesso unciclo, al timone dell’U20.