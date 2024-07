TIM da monopolista della rete telefonica italiana a senza rete

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 2 luglio 2024) Non ci sono più punti fissi. Un calembour per dire che TIM, che è stato leader del settorefissa in Italia, l’operatore che fino a questo momento aveva il pallino del gioco sul mercato da questo punto di vista, ha definitivamente ceduto questa particolare infrastruttura a KKR. Lo ha fatto per un incasso che parte da una base minima di 18 miliardi di euro, ma che potrebbe salire fino a 22,2 miliardi di euro nel caso dell’ormai prossima fusione tra FiberCop (l’azienda del gruppo TIM che era già una partecipata di KKR e che si occupava di fornire agli operatori autorizzati l’accesso allastessa) e OpenFiber (la società che si occupa di banda ultralarga). Con questa operazione, pur dismettendo una delle sue infrastrutture più importanti, TIM riesce a ridurre in maniera drastica il suo debito (che scenderà a 7,4 miliardi entro la fine del 2024).